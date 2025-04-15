Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Maattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden D.A. (67) adlı şüpheli yakalanmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şüpheli adliyeye sevk edildi
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İHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:15

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bakırköy’deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti.

Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re’sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde özel ekip oluşturulmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle yapılan çalışmada Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden D.A. adlı şüpheli yakalanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen D.A.’nın burdaki işlemleri bitti.

İfadesi alınan D.A., Bakırköy adliyesine sevk edildi.


Etiketler: #Mattia Ahmet Minguzzi #mezar

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