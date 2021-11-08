MEB çalışanı olduğu iddia edilmişti: A Haber muhabiri hakkında soruşturma
A Haber Elazığ Bölge Müdürü ve muhabiri Fırat Öztürk'ün, MEB’e bağlı Çubuk Bey Anadolu Lisesi’nde memur olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Elazığ’da soru sorulmasını organize ederken videosu çekilen A Haber Elazığ Bölge Müdürü ve muhabiri Fırat Öztürk'ün, MEB’e bağlı Çubuk Bey Anadolu Lisesi’nde memur olduğu iddia edildi
Gazeteci Metin Cihan, Öztürk'ün memur olduğuna ilişkin kendisine gelen bilgi ve belgeleri Twitter hesabından yayımladı.
İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, kendisinin de memurluktan gelme olduğunu, emekli olmadan siyasetin kenarından bile geçmediğini, memurların siyaset yapması ve başka bir işte çalışmasının kanunen yasak olduğunu söyledi.
“Bu durum, iktidarın bu ülkeyi ne duruma getirdiğinin bir göstergesidir” diyen Or şöyle konuştu: “Bu ülkenin parasıyla hem bir kanalın muhabirliğini hem de memurluk yapıyor. Bunlar da yetmezmiş gibi işe dahi gitmiyor, provokatör eylemlerle ilgileniyor. Bu devleti tamamen tekelleştirmişler ve birilerine peşkeş çekiyorlar. Memursan memurluğunu, gazeteciysen gazeteciliğini yap. Bu cüreti gösterip bir siyasi görüşe hizmet ediyorsa o zaman devlet memurluğunu bırakacak. Devlet savurganlığını artık bırakalım. Bu devlet Türk milletini temsil ediyor, hükümetleri ya da şahısları değil. Bizlerin artık özellikle ‘devletin malı deniz, yemeyen bilmem ne’ dememeliyiz. Bizler bu devlete sahip çıktığımız sürece bunları temizleyeceğiz. Yazıktır, günahtır. Devlet parti devleti haline gelmiş. Biz bunların önüne geçmek istiyoruz. Dünyaca işsizimiz var, bırakın bir vatandaşımız o işten faydalansın. Devletin birimleri derhal harekete geçerek bu şahısla ilişkisini kesmelidir."
Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptığı açıklamada A Haber Muhabiri Fırat Öztürk hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
İYİ Partili Levent Özeren, Elazığ'da bir ziyaret sırasında A Haber muhabiri Fırat Öztürk’ün vatandaşa talimat verdiğini içeren bir video yayımlamıştı. Söz konusu videoda Öztürk, "Sen sorunu sor, biz kayıt alacağız" demişti. Özeren ise paylaşımında, "Meral Akşener'in Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde esnaf ziyareti sırasında A Haber muhabiri, provokasyon kurgusu hazırlarken kameralara takıldı. ‘Sen sorunu sor, biz kayıt alacağız’ dedi" ifadelerini kullanmıştı.
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