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MEB'den okullara talimat: Öğrenci bilgileri ve fotoğraflarının paylaşımı tamamen yasaklandı

MEB'den okullara talimat: Öğrenci bilgileri ve fotoğraflarının paylaşımı tamamen yasaklandı

8.07.2026 15:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MEB'den okullara talimat: Öğrenci bilgileri ve fotoğraflarının paylaşımı tamamen yasaklandı

Okullardaki dijital güvenliği sağlamak amacıyla resmi internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında öğrenci listesi, sınav sonucu ve fotoğraf paylaşımı tamamen yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul müdürlüklerine gönderilen talimatla, internet ortamındaki geçmişe dönük tüm verilerin de silinmesi istendi.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde hazırlanan 10 maddelik sıkı bir kural setini 81 ildeki merkez ve taşra teşkilatlarına tebliğ etti. Yeni kararla birlikte, okul ortamında iyi niyetle yapılan ancak veri sızıntısına yol açan tüm dijital uygulamalara karşı yeni bir dönem başlatıldı.

PAYLAŞILMASI YASAKLANAN BİLGİLER

Yeni düzenlemeye göre; eğitim kurumlarına ait resmi web sayfalarında veya kurumsal sosyal medya hesaplarında çocukların sınıf listeleri, okul ve kimlik numaraları kesinlikle yayımlanamayacak. Bununla birlikte öğrencilerin aldığı sınav notları, okula gitmedikleri günleri gösteren devamsızlık tabloları, başarı sıralamaları, sağlık durumları ve disiplin cezaları gibi bilgilerin de internet ortamında paylaşılması tamamen yasaklandı.

Memurlar.net'in aktardığına göre, veli iletişim bilgileri ile öğrenci ve öğretmenlerin görselleri de bu gizlilik kalkanının içerisine alındı. Duyuru ve paylaşımlarda kişisel veri içermeyen yöntemlerin kullanılması esas kılınırken, eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak zorunlu şekilde fotoğraf veya video çekilmesi gereken istisnai durumlarda ise mevzuata uygun olarak velilerin yazılı açık rızası alınacak.

GEÇMİŞE DÖNÜK DİJİTAL TEMİZLİK SÜRECİ

Getirilen sıkı denetimler sadece bundan sonraki süreçle sınırlı kalmayacak; tüm okul müdürlüklerine geçmişe dönük bir dijital temizlik yapma zorunluluğu getirildi. Okul yönetimleri; internet sitelerinde ve kurumsal sosyal medya mecralarında bugüne kadar yayımlanmış olan eski listeleri, belgeleri, fotoğrafları ve videoları detaylıca tarayacak.

İçeriğinde kişisel bilgi ya da öğrenci görseli barındıran tüm eski paylaşımlar kamuya açık alanlardan derhal kaldırılacak. Okul ve kurum yöneticileri, web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının gözden geçirilmesinden ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinden doğrudan sorumlu tutulacak.

SİSTEMLERDEKİ TÜM İŞLEMLER ANLIK OLARAK TAKİBE ALINDI

Okul yöneticileri, öğretmenler, memurlar ve bakanlık sistemini kullanan tüm sürücü kursu ile rehabilitasyon merkezi görevlileri, kendilerine verilen şifreleri ve doğrulama kodlarını üçüncü taraflarla paylaşamayacak. Bakanlığın sistemleri üzerinden işlem yaparken bot, makro, tarayıcı eklentisi ya da veri çekmeye yarayan yetkisiz üçüncü parti yazılımların kullanılması kesinlikle yasaklandı.

Bakanlık bilgi sistemlerinde yapılan erişim, sorgulama, veri alma ve aktarma gibi tüm işlemler sistem kayıtları (log) üzerinden anlık olarak takibe alındı. Yetkisiz erişim veya parola paylaşımı tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında idari ve hukuki süreçler derhal başlatılacak. Ayrıca tüm öğretmen ve yöneticilerin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden sunulan zorunlu farkındalık eğitimlerine katılması istenecek.

İlgili Konular: #okul #internet #milli eğitim bakanlığı #öğrenci

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