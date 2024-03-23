MEB duyurdu: Öğretmen-veli randevularında yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), velilerin okul müdürü ve öğretmen randevularını dijital ortama taşıyan Okul Randevu Sistemi hayata geçirildi. Okul Randevu Sistemi ile veliler, öğretmen görüşmeleri için e-Devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:17
MEB duyurdu: Öğretmen-veli randevularında yeni dönem
Abone Ol google-news

MEB'den yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.

Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan Okul Randevu Sistemi ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanı ayarlayabiliyor.

E-DEVLET KULLANICI BİLGİLERİYLE GİRİŞ YAPILIYOR

Okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor.

Veliler, okulun internet sitesi üzerinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapıyor. Sistemde, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor.

Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak.

Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek. Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek.


milli eğitim bakanı haberleri milli eğitim haberleri MEB haberleri

İlgili Haberler

Ara tatil kaldırılacak mı? Ara tatil devam edecek mi? MEB'ten açıklama geldi...

Ara tatil kaldırılacak mı? Ara tatil devam edecek mi? MEB'ten açıklama geldi...
MEB'den 'LGS' kararı: Başvurular elektronik ortamda isteğe bağlı yapılacak

MEB'den 'LGS' kararı: Başvurular elektronik ortamda isteğe bağlı yapılacak
Laiklik Meclisi raporunda MEB’in icraatlarından tarikat ve cemaatlere kadar aylık tablo paylaşıldı

Laiklik Meclisi raporunda MEB’in icraatlarından tarikat ve cemaatlere kadar aylık tablo paylaşıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TKP: Hatay’da oylar yükselişte

TKP: Hatay’da oylar yükselişte
Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı

Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı
Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Nereden nereye... Faiz eleştirdiği oranı geçti!

Nereden nereye... Faiz eleştirdiği oranı geçti!
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı

Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu