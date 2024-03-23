MEB duyurdu: Öğretmen-veli randevularında yeni dönem
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), velilerin okul müdürü ve öğretmen randevularını dijital ortama taşıyan Okul Randevu Sistemi hayata geçirildi. Okul Randevu Sistemi ile veliler, öğretmen görüşmeleri için e-Devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek.
MEB'den yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.
Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan Okul Randevu Sistemi ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanı ayarlayabiliyor.
E-DEVLET KULLANICI BİLGİLERİYLE GİRİŞ YAPILIYOR
Okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor.
Veliler, okulun internet sitesi üzerinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapıyor. Sistemde, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor.
Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak.
Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek. Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek.
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