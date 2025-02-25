MEB yapılanması Peygamber Sevdalıları Vakfı, birçok kentte siyer sınavı düzenleyecek: Hizbullah Avrupa’ya açıldı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 04:00

Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı yapılanması olan Peygamber Sevdalıları Vakfı(PSV), bakanlığa bağlı okullarda düzenlediği siyer sınavıyla (İslamlık elçisinin yaşamı) biliniyor. PSV en son; 9 Şubat’ta MEB’e bağlı okullarda söz konusu sınavı düzenledi. Vakfın, sınavını Avrupa’da düzenlemeye başladığı da öğrenildi.

PSV, söz konusu sınavını Almanya Federal Cumhuriyeti’nin RenanyaPalatina eyaletinin başkenti olan Mainz merkezli “Almanya ve Avrupa Müslüman Topluluklar Birliği” (UMID) aracılığıyla Avrupa’ya da taşıdı. UMID tarafından söz konusu sınav, 13 Nisan’da Almanya’nın Wiesbaden, Hamburg, Köln, Darmstadt, Herne ve Karlsruhe; İsviçre’nin Basel, Hollanda’nın Den Haag, Belçika’nın Antwerpen, İngiltere’nın başkenti Londra, Avusturya’nın Innsbruck, Fransa’nın başkenti Paris ve İtalya’nın Trieste ve Como kentlerinde düzenlenecek. Sınavlar ise UMID’e bağlı olan camilerde ve dernek merkezlerinde yapılacak.

Sınav iki farklı yaş grubu için iki farklı kategoride uygulanacak. Bu kapsamda; 14 yaşına kadarki çocuklar 1’inci kategoride; 15 yaş ve üstü çocuklar ile yetişkinler ise 2’nci kategoriye göre sınava girecek.

HİZBULLAH KİTAPLARI

Ayrıca, 1’inci kategoride sınava girecekler için yazarlığını Yargıtay tarafından terör örgütü kabul edilen Hizbut Tahrir’e de yakın olan Feyzullah Zerey’in “En Mükemmel Rehber Hz. Muhammed (Sav)” adlı kitabından; 2’nci kategoride sınava girecekler ise PSV’ce hazırlanan “Beşir ve Nezir” adlı kitaptan sorumlu olacak. İki kitap da Hizbullah’a yakın İdeal Eğitim Vakfı yayınlarından çıkma.

Sınav kapsamında 1’inci kategoride ilk 5’e girenlere toplamda 4 bin Avro para ödülü dağıtılacak, 2’nci kategoride ilk 3’e girenler umreye gönderilecek, 4’üncü ve 5’inciye ise toplamda 1800 Avro para ödülü dağıtılacak.