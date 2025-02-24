MEB yönetmelik değişikliği yaparak gerici ve piyasacı eğitim anlayışını güçlendirdi: ‘Yerel’ tarikatlar okulda

Yayınlanma: 24.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.02.2025 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yönetmelik değişikliğiyle tarikat ve cemaatlerin okullara sızmasına yarayan protokollerin kapsamını genişletti. Yeni düzenlemeyle, il ve ilçelerdeki yerel vakıfların da okullarla protokol imzalamasının önü açıldı. Devamsızlıktan başarısız sayılan öğrencilerin de bir sonraki öğretim yılında okula gidebilmesi için bir işletmeyle sözleşme imzalaması zorunluluğu getirildi. Böylece, devamsızlıktan başarısız sayılan öğrencilerin eğitimlerini mesleki eğitim merkezleri (MESEM) aracılığıyla sürdürmesi sağlanacak.

ZORUNLULUK KALKTI

MEB, Resmi Gazete’de dün yayımlanan “MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le ortaöğretim okullarına verdiği protokol yetkisinin alanını genişletti. Protokollerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bilgisinin ve onayının alınması zorunluluğu getirildi.

ÖĞRETMENLERE AKADEMİ

Böylece, düzenlemeden önce sadece merkezi kurumlarla protokol imzalanması zorunluyken artık ilçelere özgü yerel vakıflarla da okullar protokol imzalayabilecek. Bu, tarikat ve cemaatlerin bölgelere, illere ve ilçelere özgü vakıf ve derneklerinin de eğitim sistemine girmesi tehlikesini doğuruyor.

Yönetmelik değişikliğiyle yapılan bir diğer düzenleme ise eğitimdeki piyasacı anlayışı güçlendiriyor. Yeni düzenlemeyle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin bir sonraki öğretim yılında bir işletmeyle sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirileceği hükmü getirildi. Bu değişiklikle, devamsızlıktan başarısız sayılan öğrencilerin örgün eğitimden çıkarılarak haftanın dört günü bir işletme ve/veya imalathane de çalışarak öğrenim görecekleri MESEM’e geçirilmesi sağlanacak.

Bakanlığın öğretmen atamalarında öğretmen adaylarının atanmadan önce 550 saatlik zorunlu eğitim görecekleri Milli Eğitim Akademisi’nde de eğitim görmelerini zorunlu getirmişti. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yeni yapılan değişiklikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve görevlendirilen yöneticilerin Milli Eğitim Akademisi’nde bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılmaları da zorunlu kılındı.