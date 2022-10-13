MEB'den büyük skandal! Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi amacıyla uygulanan PIKTES Programı kapsamında öğrencilere seks temalı oyuncak dağıtıldığı iddia edildi. Öğrencilere dağıtılan Pratik Bardaklar isimli oyunda kullanılması amacıyla üzerinde, “Seks için zile bas” yazan ziller öğrencilere verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemi’ne entegrasyonunun desteklenmesi” amacıyla başlattığı PIKTES Projesi kapsamında bir skandala imza atıldı. Proje kapsamında öğrencilere yönelik sosyal uyum etkinlikleri çerçevesinde dağıtılan oyuncakların içinden erişkinlere uygun bir oyuncak çıktı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, PIKTES Projesi kapsamındaki Suriyeli öğrencilere dağıtılan oyuncaklar içinde, “Pratik Bardaklar” isimli oyun da yer aldı. Oyunun kutu içeriğinin beş farklı renkte 30 adet bardak, 40 adet resimli görev kartı ve bir adet zilden oluştuğu bildirildi.
APAR TOPAR TOPLATILDI
Bir zeka oyunu olduğu öğrenilen Pratik Bardaklar isimli oyunda kullanılacak zilin üzerinde, kutu üzerindeki resimden farklı olarak “Ring for sex (Seks için zile bas)” yazdığı görüldü. Öğrencilere dağıtıldığı belirtilen ziller, skandalın fark edilmesinin üzerine apar topar toplatıldı.
PIKTES NEDİR?
PIKTES kapsamında, geçici koruma altındaki çocukların Türkiye’deki eğitime erişimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Avrupa Birliği ve MEB işbirliği ile uygulanan projenin hedefleri ise şöyle sıralanıyor:
- Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye’deki eğitime erişimine katkı sağlamak.
- Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların kaliteli eğitime erişebilmeleri için Türk eğitim sistemine entegrasyonundaki çabalarında Milli Eğitim Bakanlığını desteklemek.
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