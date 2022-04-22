MEB'den devamsızlıktan kalan öğrencilerle ilgili yeni karar

22 Nisan 2022 Cuma, 09:00

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle liselerde devamsızlıktan kalan öğrencilere okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, liselerde devamsızlıkları nedeniyle derslere devam etme hakkını kaybeden öğrencilere, istemeleri halinde kayıtlarını mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarabilmelerine imkan sağlandı.

Bakanlığın bu düzenleme ile liselerde öğrenim hakkı devam eden ancak devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencilerin okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerinde uygulanan yeni öğrenim haklarından yararlanmalarını sağlamayı amaçladığı öğrenildi.

Öte yandan bu öğrencilerin, istemeleri halinde bir sonraki eğitim ve öğretim yılında önceki okullarında ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam etme hakları da olacak. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNE GEÇİŞ YAPANLARA GELDİKLERİ OKULLARA DÖNME HAKKI

Bakanlığın yeni düzenlemesinde, liselerde öğrenim görmekte iken mesleki eğitim merkezine nakil ve geçiş yapan öğrencilerin öğrenim yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere geldikleri okullarına dönebilmelerine imkan tanıyan yeni bir madde de yer aldı.