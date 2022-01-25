MEB'den itiraf: Kur'an kurslarının kaydı tutulamıyor

25 Ocak 2022 Salı, 10:50

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 3-5 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 48 olduğunu belirtmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise “2022 sonunda bu oran yüzde 45’ten yüzde 76’ya çıkmış olacak” demişti.

3-5 yaş grubunda okullaşma oranının oldukça düşük olmasının yanı sıra okulöncesi eğitim çağındaki çocuklara ilişkin denetimsizlik de ortaya çıktı.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 2020 faaliyet raporunda, bakanlık dışındaki kreşlere devam eden çocuklara yönelik “denetimsizlik” tespiti yer aldı. “Bakanlığımız dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlardaki kreşlere devam eden okulöncesi çağındaki çocukların kayıtları sağlıklı tutulamamaktadır” saptaması yapılan raporda, “Bu kurumların açılış standartları, denetimleri ve kayıtlarının tek veri tabanında toplanmasının sağlanması gerekmektedir” denildi.

"VERİ YOK"

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, 5 Temmuz’da 4-6 yaş Kuran kurslarında okuyan çocuklara yönelik verilen bir soru önergesine yanıtı da dikkat çekmişti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın, “2018-2020 yılları arasında Türkiye’de, iller ve ilçeler bazında, 4-6 yaş Kuran kurslarına katılan kız ve erkek öğrenci sayısı kaçtır?” sorusunu yanıtlayan Selçuk, “Bakanlığımızda, soru önergesinde ifade edilen konuya ilişkin veri bulunmamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

"BÜTÇE YOK"

Öte yandan, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün raporunda, genel müdürlüğe, faaliyetlerini gerçekleştirebilecek yeterli bütçenin ayrılmadığı, ayrılan bütçenin büyük kısmının ise personel bütçesi olduğu belirtildi. İktidarın bitireceklerini vaat ettiği ikili öğretim, genel müdürlüğün zayıf yönleri arasında gösterilirken, çözüm yolu olarak da derslik yapımının sağlanması gerektiği kaydedildi. Raporda, kaynak aktarılamadığı için Ar-Ge faaliyetlerinin de yapılamadığı kaydedildi.

"DEĞERLER EĞİTİMİ" VURGUSU

Öte yandan, iktidara yakınlığıyla bilinen vakıf ve derneklerin okulöncesinde uygulanmasını istediği “değerler eğitimi” de rapora girdi. Öneriler kısmında, okulöncesi eğitim ve ilköğretim çağındaki öğrenciler için değerler eğitimi konusunda çalışmaların yapılması istendi. Raporda, ayrıca, “Okullarımızda öğrenci yaralanma ve ölüm vakalarının ortaya çıkmaması için fiziki güvenliğin üst düzeye çıkarılması gerekmekte” denildi.