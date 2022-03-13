MEB’e yargıdan kötü haber

13 Mart 2022 Pazar, 02:00

Öğretmen adaylarının 2020 KPSS puanı üzerinden 20 bin atama yapılmasına tepki göstermesi üzerine gerçekleştirilen 15 bin atamanın ek atama olup olmadığı tartışmasına mahkeme nokta koydu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “15 bin yeni atamadır, ek atama değil” diyerek savunduğu atamanın, “ek atama” olduğu tespitinde bulundu. Avukat Erdem Cömert, “Mahkemenin bu kararı oybirliği ile almasını haklılığımızın yargı tarafından tescili olarak yorumluyoruz. ” dedi.

MEB, 2021’de yalnızca 20 bin öğretmen atanacağını duyurunca 2020 KPSS’ye giren öğretmen adayları tepki göstermiş ve tepkiler üzerine 15 bin öğretmen daha atama kararı almıştı. Atamalarla ilgili 2021 KPSS puanının da değerlendirilmesini ise Bakan Özer, “15 bin yeni atamadır, ek atama değil” diye savunmuştu.

MAHKEME YALANLADI

Ankara 8. İdare Mahkemesi’ndeki davaya savunma gönderen bakanlık da söz konusu atamanın ek değil, yeni atama olduğu iddiasını yineledi. Mahkeme ise atamanın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Temyize taşınan dosyaya bakan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin kararını “15 bin öğretmen alım ilanının ek atama niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır” diyerek bozdu ve dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmedildi. Kararın iptal edilmesi durumunda halihazırda gerçekleştirilen 15 bin atama da iptal olacak ve bakanlığın yeni bir karar alması gerekecek.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Erdem Cömert, “Bölge İdare Mahkemesi’nin ‘Bu bir ek atamadır’ tespiti çok önemli. Mahkemenin bu kararı oybirliği ile almasını da haklılığımızın yargı tarafından tescili olarak yorumluyoruz” dedi.

