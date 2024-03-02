MEB’in 2023 yılı raporunda yatırımların çoğunun dini ve mesleki eğitime yapıldığı görüldü: Temel eğitimde düşüş!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “2023 Faaliyet Raporu” yayımlandı. Rapor, bakanlığın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında eğitimdeki önceliklerini gözler önüne serdi. Dini ağırlıklı bir müfredat hazırlamaya çalışan bakanlık, raporda Türkiye Yüzyılı’nın amacına da değindi.

Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan faaliyetin sunuş kısmında “Çocuklarımızın daha nitelikli eğitim alması için başlattığımız eğitim seferberliğinin yegâne amacı her bir öğrencimizin; milli ve manevi hasletlerimizle yetiştirilmelerini sağlamaktır” denildi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ARTTI

Eğitimde düşük ücretle çalıştırılan ücretli öğretmenlerin atanması sürekli tartışma konusu olurken bakanlık sözleşmeli öğretmen atamayı sürdürüyor. Bakanlığın 2023’te 2022’ye oranla daha fazla sözleşmeli öğretmen atadığı saptandı.

Bakanlık, 2022’de toplam 34 bin 575 sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirdi. Bakanlığın 2023 faaliyet raporunda; tekli eğitimdeki öğrenci oranı yüzdelerinde din ve mesleki eğitim liseleri ile ilkokul ve okulöncesi okulları arasındaki fark dikkat çekti.

Rapordan öğrenilene göre; ortaöğretim kapsamındaki Anadolu imam hatip liselerinde, tekli eğitimdeki öğrenci oranı yüzde 98,68 oldu. Mesleki ve teknik liselerde de öğrenci oranı yüzde 98.27 olarak açıklandı.

FARK BÜYÜDÜ

Ancak; temel eğitim kademesindeki ilköğretim ve okulöncesi okullarındaki öğrenci oranı ise yüzde 57.47, ortaokullarda yüzde 64.43 oranla hedefin çok altında gerçekleşti. Buna karşın; temel eğitim kapsamındaki imam hatip ortaokullarında ise tekli eğitimdeki öğrenci oranı yüzde 87.83 oranında gerçekleştiği görüldü.

Raporda bu oranların gerçekleştirilmesine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Bakanlık, ilköğretim ve okulöncesi okullarındaki düşük oranı depremi bahane ederek açıklamaya çalıştı. Yapılan değerlendirmede; “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle birçok kurumumuz zarar görmüştür ve bu nedenle okullarımız ikili eğitime mecburi geçmiştir” denildi.

