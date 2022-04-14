MEB'in bütçesinden Maarif Vakfı'na dudak uçuklatan pay!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışındaki FETÖ okullarını devralmak için kurulan Maarif Vakfı, eğitim bütçesinden 3 yılda 2,1 milyar TL aldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından, “Yurt dışındaki FETÖ okullarını devralmak” için kurulan ve “gölge bakanlık” olarak adlandırılan Maarif Vakfı’na bütçeden aktarılan payın büyüklüğü, resmi verilerle bir kez daha gözler önüne serildi. Vakfa 2021 yılında MEB bütçesinden Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden 6,5 kat daha fazla pay verildi.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kuruluş yasasında yer almasına karşın MEB temsilcisinin bulunmadığı Türkiye Maarif Vakfı’na bütçeden 2019 yılında aktarılan para 422 milyon 547 bin TL oldu. Vakfa 2020 yılında MEB bütçesinden 684 milyon TL aktarıldı. Vakfın 2021 yılında MEB bütçesinden aldığı pay ise rekor seviyeye ulaştı. MEB’in, “Yardım Yapılan Birlik, Kurum ve Kuruluşlar” adı altında paylaştığı verilere göre, Maarif Vakfı eğitim bütçesinden 2021 yılında tam 1 milyar 77 milyon TL para aldı.
KAYNAK İSRAFI
MEB bütçesinden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında aldığı toplam para 2 milyar 183 milyon 547 TL’ye ulaşan vakfın, faaliyetleri itibarıyla MEB’de yetki karmaşasına yol açtığı da öğrenildi. MEB çatısı altında olan ve “Bakanlığın uluslararası işbirliğine dayanan projelerinin koordinasyonunu sağlamak” ile “Dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek” gibi görevleri bulunan müdürlükleri ile Maarif’in aynı sahalarda çalışmasının kaynak israfına yol açtığı değerlendiriliyor.
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