Mecidiyeköy'de 'iftar sırası' kavgası: Zabıtadan 'biber gazlı' müdahale!
Mecidiyeköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iftar otobüsünden verilen kumanya için gelen 2 kişi, iddiaya göre araya girmek isteyince sivil zabıta ekibiyle kavga etmeye başladı. Kavgada zabıta ekibi sıraya girmek isteyen 2 kişiye önce tekme ve yumrukla saldırıp ardından da biber gazıyla müdahale etti.
Mecidiyeköy’de 11 Mart'ta saat 17.30 sıralarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan iftar otobüsü önünde sıra oluştu.
BİBER GAZLI MÜDAHALE
2 kişi sıra beklemeden öne geçmek isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otobüsün yanında bulunan zabıta ekipleri 2 kişiye müdahale etti.
Müdahale sırasında arbede çıkınca, görevliler biber gazı da kullandı.
SERBEST KALDILAR
Kavgaya karışanlar emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #zabıta #Mecidiyeköy
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