Mecidiyeköy'de 'iftar sırası' kavgası: Zabıtadan 'biber gazlı' müdahale!

Mecidiyeköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iftar otobüsünden verilen kumanya için gelen 2 kişi, iddiaya göre araya girmek isteyince sivil zabıta ekibiyle kavga etmeye başladı. Kavgada zabıta ekibi sıraya girmek isteyen 2 kişiye önce tekme ve yumrukla saldırıp ardından da biber gazıyla müdahale etti.

Mecidiyeköy'de 'iftar sırası' kavgası: Zabıtadan 'biber gazlı' müdahale!
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:21

Mecidiyeköy’de 11 Mart'ta saat 17.30 sıralarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan iftar otobüsü önünde sıra oluştu.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

2 kişi sıra beklemeden öne geçmek isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otobüsün yanında bulunan zabıta ekipleri 2 kişiye müdahale etti.

Müdahale sırasında arbede çıkınca, görevliler biber gazı da kullandı.

SERBEST KALDILAR

Kavgaya karışanlar emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #zabıta #Mecidiyeköy

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