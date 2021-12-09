Meclis'teki 'çakallık' tartışması davalık oluyor

09 Aralık 2021 Perşembe, 10:42

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşmeleri gergin geçti.

Bakan Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. 'Kahraman Mehmetçik'i, ayakta alkışlar mısın?' deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın" şeklindeki ifadesi üzerine milletvekilinin üzerine yürüdü. Soylu, Özel'e, "Ulan şerefsiz, çakal sensin" dedi.

SOYLU: 'GELİYOR GELMEKTE OLAN'

Soylu, daha sonra grup başkan vekillerinin ardından söz aldı. Özel’in kendisine yönelik sözlerini anımsatarak, “Birincisi; bana, şahsıma hakaret eden Özgür Özel’i mahkemeye vereceğim. İnşallah hâkim ehliyet verir de ceza alır. İki; hiç endişe etmeyin, Allah’a şükür, Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Devlet Bahçeli Bey… Size bir şey söyleyeyim; geliyor gelmekte olan” dedi.

'BAKAN KENDİNİ KİMYASALLARDAN UZAK TUTAMIYOR'

Soylu'ya yanıt veren Özel, "Demek ki sayın Bakan, çocuklarımızı uzak tutamadığı bazı kimyasallardan kendini de uzak tutamıyor" diyerek şöyle konuştu: