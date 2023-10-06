Çelik, delegelere vizyon açıklaması gerçekleştirdi: 'İstanbul’u makamdan değil sokaktan yöneteceğiz'

Yayınlanma: 06.10.2023 - 20:21

Güncelleme: 06.10.2023 - 20:23

CHP İstanbul İl Başkan Adayı Özgür Çelik, bu akşam İstanbul’da bir otelde gerçekleştirdiği toplantı ile İstanbul’daki delegelere bir vizyon açıklaması gerçekleştirdi.

Toplantıda delegeler Çelik’i alkış ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İşte örgüt, işte başkan” sloganlarıyla karşıladı.

‘YOLUMUZ AÇIK OLSUN’

Çelik’ten önce Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe başkanlarımızın fikri önemlidir demişti. Biz de ortak kararımızla ilçe başkanları olarak Özgür Çelik’i il başkanı adayımız olarak göstermeye karar verdik. Yolumuz açık olsun” dedi.

‘ASIL KONUŞMA 8 EKİM’DE’

Bingöl’ün ardından sahneye çıkan Çelik açıklamasına, “Çok coşkulu bir salon. Asıl coşkulu konuşmayı 8 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapacağımız kongreyle gerçekleştireceğiz” sözleriyle başladı. Çelik açıklamasında delegelere, “Birçoğunuz beni tanıyorsunuz ama kongre dönemlerinde adaylar usulen kendilerini tanıtırlar” diyerek kısaca özgeçmişini sundu.

‘UMUT KIRILMASI YAŞANDI’

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"2023 seçimleri sonrası seçmenlerimizde bir umut kırılması yaşandı. Örgütümüz umut yorgunu hale geldi. Ben diyorum ki kaybolan, azalan umutları yeşertme konusunda daha büyük bir enerjiyi gençliğimle ortaya koyabilirim. Gençlerin enerjisiyle yeniden yerel seçimleri kazanacağız. Gençlerin enerjisiyle, kadınların mücadelesiyle Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandıracağız.

8 Ekim’den itibaren İstanbul’da öncelikle çalışmalarımızı 3 başlıkta toplayacağız.

Katılımcı bir örgütlenme modeli ortaya koyacağız. Hesap veren şeffaf bir yönetim modeli ortaya koyacağız. İstanbul’un 3 bölgesinde bölge meclislerinde ilçe başkanlarımız olacak. Halkımızın tüm katmanlarıyla sürekli ve sürdürülebilir ilişkiler kuracağız.

"SOKAKTAN YÖNETECEĞİZ"

Örgütlenme, yönetim ve saha çalışmalarına özen göstereceğiz. Veriye dayalı, sokak bazlı bir süreç yöneteceğiz. İstanbul’u makamdan değil sokaktan yöneteceğiz.

Yönetim kadroları oluştuktan sonra biz İstanbul’da 40 yönetim kurulu üyesinin kendi alanında aktif olacağı bir sistem getireceğiz ve yedek yönetim kurulu üyeleri de süreçte aktif rol alacak. Ayda bir yedek üyelerle toplantı yapacağız. Tüm kurulların aktif bir biçimde çalışmasını sağlayacağız.

İstanbul’un her ilçesinde ilçenin ihtiyaçlarına göre bir model uygulayacağız.

Üye ve seçmen arasındaki demografik uçurumu kapatacağız. Her mahalle için üye hedefi koyacağız. Üye sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız. 964 mahallede birim kuracağız. 2 milyon seçmene erişeceğiz. İl başkanlığı ile İBB arasında uyumlu bir çalışma yürüteceğiz. İstanbul’a dair ortak bir gündem oluşturacağız.

"ÖZERK YAPILANMA TANIYACAĞIZ"

Parti içi yarışlar demokratik yarışlardır. Tüm paydaşlarımızla ortak gündem oluşturacağız. Gençlik kollarımızın çok büyük bir emeği var. Onlara bütçe hakkı ve özerk yapılanma tanıyacağız. Ayrıca, kadın kollarımıza da bütçe hakkı tanıyacağız. Gençlerin ve kadınların yerel seçimlerde seçilebilir sıralarda olması için mücadele vereceğiz.

Kısa vadede hedeflimiz İstanbul’da büyükşehir belediyesini yeniden kazanmak, meclis çoğunluğunu kazanmak, 14 olan ilçe belediyesi sayısını en az 25’e çıkarmak.

6 ayda bir büyük örgüt buluşmaları yapacağız. 6 ayda bir faaliyet sunumu yapacağız. Görev süremizin birinci yılında seçimsiz bir kongre yapacağız. İlçe başkanlarımızın sorunlarını biliyorum. Bu anlamda örgütümüzün tüm kademeleriyle motivasyon organizasyonları gerçekleştireceğiz. İlçe başkanlarının bütçesini gerekirse il başkanlığının bütçesinden kısarak artıracağız.

"ÖN SEÇİMİ SAVUNACAĞIZ"

Parti içi demokrasinin güçlendirilmesi konusunda hemfikirim. Ön seçimi hep birlikte savunacağız. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini yerelleştireceğiz."

Toplantıda ayrıca, İstanbul’un 25 ilçesinden katılan ilçe başkanları, İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı Cem Aydın, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, İl Disiplin Kurulu Başkanı İsmail Emre Telci Özgür Çelik’in adaylığını desteklediğini açıkladı.

ÇELİK'İ DESTEKLEYEN İLÇELER

Adalar, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Silivri, Şile, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu