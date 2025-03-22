Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:43

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:44

İBB soruşturması kapsamından 91 kişi gözaltına alınırken, Mehmet Ali Çalışkan hakkında yakalama kararı çıkmıştı falan yakalanamamıştı. 'Terör örgütüne yardım’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı. Peki, Mehmet Ali Çalışkan kimdir? Reform Enstitü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan neden gözaltına alındı?

MEHMET ALİ ÇALIŞKAN KİMDİR?

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünde tamamladı. Sivil toplum alanında araştırmalar yapan YADA (Yaşama Dair Vakıf), itibar sosyolojisi üzerine çalışmalar yürüten ADHOC Ltd. ve seçmen izleme araştırmaları gerçekleştiren TEAM A.Ş. (Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi A.Ş.) gibi kuruluşların kurucuları arasında yer aldı. Uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve siyasi partiler için araştırma ve etki analizi projelerinde görev aldı.

MEHMET ALİ ÇALIŞKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, şüphelilerden Çalışkan, İstanbul’da gözaltına alındı. Gözaltı sırasında Çalışkan’ın yanında cep telefonunun bulunmadığı öğrenildi. Mehmet Ali Çalışkan, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.