Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın da aralarında olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı: Yasadışı bahis operasyonu

Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 11:34

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, bilişim suçları soruşturma bürosunda ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Savcılık sevk yazısında; açık kaynak araştırma raporundaki tespitlerin dosyaya alındığını belirterek şüphelilerin; “dijital uyuşturucu” niteliğine haiz yasadışı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiklerini, buna ilişkin somut delil bulunduğunu, reklamı yapılarak teşvik edildiği öne sürülen yasadışı bahis ve kumar sitelerinin yurt dışı kaynaklı olduğunu, aynı suçtan yürütülen benzer soruşturmalarda şüphelilerin ifade ve diğer soruşturma işlemlerinden sonra yurt dışına çıkarak eylemlerine devam ettiklerinin görüldüğünü belirtti.

Şüphelilerin kaçma şüphelerinin bulunduğu kaydedilen sevk yazısında, yasadışı bahis ve kumarın özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere aile kurumu üzerinde tahribat yarattığı, bu eylemin “vehamet arz ettiği’” değerlendirildi. Erbil ve Ortaç ev hapsi şeklinde adli kontrol önlemiyle serbest bırakıldı.

Serdar Ortaç, adliye çıkışında, “Bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Malta adasına gittim. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. İnşallah konserleri etkilemez” dedi.