Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın da aralarında olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı: Yasadışı bahis operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 23 şüpheli hakkında yasadışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dün sabah düzenlenen operasyonda aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, bilişim suçları soruşturma bürosunda ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Savcılık sevk yazısında; açık kaynak araştırma raporundaki tespitlerin dosyaya alındığını belirterek şüphelilerin; “dijital uyuşturucu” niteliğine haiz yasadışı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiklerini, buna ilişkin somut delil bulunduğunu, reklamı yapılarak teşvik edildiği öne sürülen yasadışı bahis ve kumar sitelerinin yurt dışı kaynaklı olduğunu, aynı suçtan yürütülen benzer soruşturmalarda şüphelilerin ifade ve diğer soruşturma işlemlerinden sonra yurt dışına çıkarak eylemlerine devam ettiklerinin görüldüğünü belirtti.
Şüphelilerin kaçma şüphelerinin bulunduğu kaydedilen sevk yazısında, yasadışı bahis ve kumarın özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere aile kurumu üzerinde tahribat yarattığı, bu eylemin “vehamet arz ettiği’” değerlendirildi. Erbil ve Ortaç ev hapsi şeklinde adli kontrol önlemiyle serbest bırakıldı.
Serdar Ortaç, adliye çıkışında, “Bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Malta adasına gittim. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. İnşallah konserleri etkilemez” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?
- Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!