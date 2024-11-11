Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi

İstanbul’da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi.

Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 16:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof ve Esma Sözen’in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

5 şüphelinin yurt dışında olduğu, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

ESKİ SEVGİLİSİ DE ADLİYEYE GELDİ

16 şüpheli Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Öte yandan, şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri sürerken, Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi.


Etiketler: #mehmet ali erbil #gülseren ceylan

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