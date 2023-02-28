Mehmet Barlas bu defa da taraftar gruplarını hedef aldı: Deprem yağmacıları
Yandaş Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında, tribünlerde "hükümet istifa" sloganları atan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını hedef alarak, "3-5 provokatör tribünleri tahrik ederek buradan bir siyasi çıkar sağlamaya çalıştı" iddiasında bulundu.
Yandaş Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü "Tribünlerdeki deprem yağmacıları" başlıklı yazısında, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını hedef aldı.
Fenerbahçe-Konyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor maçlarından tribünlerinden yükselen "hükümet istifa" sloganlarını "utanç verici" olarak tanımladı.
Barlas, tribünlerin tahrik edilmeye çalışıldığını iddia ettiği yazısında, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye elbirliğiyle asrın en büyük doğal afetinin yaralarını sarmaya çalışırken 3-5 provokatör tribünleri tahrik ederek buradan bir siyasi çıkar sağlamaya çalıştı. Kimse kusura bakmasın, tribünleri tahrik eden bu bir avuç provokatörün deprem yağmacılarından hiçbir farkı yok."
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