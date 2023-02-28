Mehmet Barlas bu defa da taraftar gruplarını hedef aldı: Deprem yağmacıları

Yandaş Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında, tribünlerde "hükümet istifa" sloganları atan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını hedef alarak, "3-5 provokatör tribünleri tahrik ederek buradan bir siyasi çıkar sağlamaya çalıştı" iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 09:31
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Yandaş Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü "Tribünlerdeki deprem yağmacıları" başlıklı yazısında, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını hedef aldı.

Fenerbahçe-Konyaspor ile  Beşiktaş-Antalyaspor maçlarından  tribünlerinden yükselen "hükümet istifa" sloganlarını "utanç verici" olarak tanımladı.

Barlas, tribünlerin tahrik edilmeye çalışıldığını iddia ettiği yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye elbirliğiyle asrın en büyük doğal afetinin yaralarını sarmaya çalışırken 3-5 provokatör tribünleri tahrik ederek buradan bir siyasi çıkar sağlamaya çalıştı. Kimse kusura bakmasın, tribünleri tahrik eden bu bir avuç provokatörün deprem yağmacılarından hiçbir farkı yok."

 


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