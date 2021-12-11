Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı
Başak Şengül’ün sunduğu, CNNTürk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk olan gazeteci ve AKP eski milletvekili Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı.
CNNTürk'te tartışma programında canlı yayına katılan AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, bir süre cep telefonu üzerinden mesajlaştıktan sonra söz alarak "Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberini aldım" dedi.
Programdan müsade isteyen Metiner canlı yayından ayrıldı.
Programda yer alan diğer konuklar ise Mehmet Metiner stüdyodan ayrılmadan önce kendisine başsağlığı diledi.
"BİR YANIM DAHA EKSİLDİ"
Metiner, acı haber Twitter hesabından böyle duyurdu:
"Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle"
Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü.— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) December 10, 2021
İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim.
Bir yanım daha eksildi dostlar.
Üzüntüm sonsuz.
Mekanı cennet olsun.
Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle.
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