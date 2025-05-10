Melih Karalar kimdir? Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar kaç yaşında, nereli?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre Yeni Zelanda büyükelçiliğine Melih Karalar atandı. Peki, Melih Karalar kimdir? Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar kaç yaşında, nereli?

Melih Karalar kimdir? Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar kaç yaşında, nereli?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 13:56

Resmi Gazete'de yayınlanan atamaların ardından Yeni Zelanda Büyükelçisi olarak Melih Karalar atandı. Peki, Melih Karalar kimdir? Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar kaç yaşında, nereli?

MELİH KARALAR KİMDİR?

Melih Karalar, 1971 yılında Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dünyaya geldi. Karalar’ın eğitim hayatı, Burdur Cumhuriyet Lisesi'nde başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu.

MELİH KARALAR'IN KARİYERİ

Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde göreve başlayan Karalar, diplomasinin farklı alanlarında görevler üstlendi. Münih Başkonsolosluğu, Addis Ababa, Manila ve Wellington Büyükelçilikleri gibi farklı coğrafyalarda görev aldı.

MELİH KARALAR EVLİ Mİ?

Karalar, evli ve bir çocuk babasıdır.


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