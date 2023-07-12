Menderes’teki orman yangınında yaşamını yitiren Gürpınar son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Mustafa Gürpınar (34) için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Gürpınar’ın cenazesi, törenin ardından memleketi Afyon'a gönderildi.

ANKA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:15
Menderes’teki orman yangınında yaşamını yitiren Gürpınar son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Mustafa Gürpınar (34) için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Gürpınar’ın cenazesi, törenin ardından memleketi Afyon'a gönderildi.

Menderes’in Oğlananası Mahallesi’nde geçen pazartesi günü çıkan yangına müdahale eden ekipte yer alan ve Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü’nde arazöz şoförü olarak görev yapan Mustafa Gürpınar, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Gürpınar için bugün İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve yakınları katıldı.

Bakan Yardımcısı Tiryaki ve İzmir Valisi Köşger, Gürpınar’ın yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi. 

Mustafa Gürpınar'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.


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