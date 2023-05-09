Meral Akşener: 'Kadın işi, erkek işi yoktur; insan işi vardır!'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:10

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:12

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cinsiyetçi pankarta tepki amacıyla yaptığı paylaşımı alıntıladı.

"BİZ HAYATI PAYLAŞMAKTAN GURUR DUYARIZ"

Kılıçdaroğlu, Akşener Ailesi’ni ziyareti sırasında Meral Akşener’in eşi Tuncer Akşener ile mutfakta çay doldururken çekilmiş fotoğrafını alıntıladığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Biz, hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar; size aylarca ‘kazanımlarınızı kaybedersiniz’ propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal, asla kazanımlara dokunmaz.”

"KADIN İŞİ, ERKEK İŞİ YOKTUR; İNSAN İŞİ VARDIR"

Akşener de, Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımını alıntılayarak, paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“13. Cumhurbaşkanı’mız Kemal Bey ve eşimi mutfakta görmekten ben de gurur duyuyorum. Çünkü ‘kadın işi’ ‘erkek işi’ yoktur. ‘İnsan işi’ vardır, paylaşmak vardır, yardımlaşmak vardır. Unutturmaya çalışanlara 14 Mayıs’ta hep birlikte hatırlatacağız.”