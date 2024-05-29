Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:48
Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
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Orhaniye Mahallesi Marmaris Sokak’ta bulunan bir sitenin 2’nci katında; 4 yaşındaki Yiğit A., 2.’nci katın merdiven korunmalıklarına tırmanırken dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten kafaüstü beton üzerine düşen çocuk, ağır yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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