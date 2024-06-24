Merkez Ankara olayının ardından 2 yıl geçti: 'Burası şantiye, ölmemeye çalışın dediler'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 13:38

Güncelleme: 24.06.2024 - 13:38

AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 2022 yılında inşaatını yürüttüğü Merkez Ankara Projesi’nin inşaatında sabitlenmeyen beton kalıbı olumsuz hava şartlarının etkisiyle 3 stajyer öğrencinin üzerine devrildi.

Kalıbın altında kalan stajyer öğrenciler Emre Çetin ve Taha Öztürk yaşamını yitirdi, ODTÜ Mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ise ağır yaralandı. Açılan kamu davasının dördüncü duruşması yarın (25 Haziran) görülecek. Duruşma öncesi mağdur öğrenci Ege Kıratlı (23), iş cinayetinin gerçekleştiği günü gazetemiz Cumhuriyet’e anlattı.

Ege Kıratlı, Emre Çetin, Taha Öztürk



‘ÖLMEMEYE ÇALIŞIN’

Mimarlık Fakültesi’nde 2. sınıftan sonra zorunlu şantiye stajını yapmak için Merkez Ankara Projesi’ne başvurduğunu belirten Kıratlı, olay gününün şantiyedeki ilk günü olduğunu kaydetti.

Başlarken almaları gereken iş güvenliği eğitiminin üstünkörü verildiğini belirten Kıratlı, “Bize yarım saatlik bir test verildi, kablolara basmayın denildi. Burası şantiye, ölmemeye çalışın, dikkatli olun dediler. Çok baştan savmaydı” dedi. Eşyalarını almaya yönlendirildiklerinde depoda olmadığı gerekçesiyle 2 numara büyük ayakkabı verildiğini söyleyen Kıratlı, sürekli ayağından çıkan ayakkabının şantiye şartlarında yaratacağı problemlere ve ortaya çıkardığı tehlikelere dikkat çekti. Kıratlı, “Mühendis bize etrafı gezdiriyordu. Orada Emre’yle (Çetin) denk geldik. Beraber beton kalıplarının olduğu açık bir alana çıktık. Gittiğimiz yerde 3,4 tane 2-3 ton ağırlığındaki kocaman kalıplar vardı. Kısa bir süre sonra hava kötüleşmeye başladı. Gitmek istedik. Sonra sağlam bir rüzgar esti, o rüzgarda üzerimize kalıp devrildi. Sabitlenmemişti, rüzgarın esmesiyle direkt devrildi. Ayağımdaki ayakkabı da çıktığı için ayağımdan da ameliyat oldum” diye konuştu.

‘SEDYE YOKTU’

Kafasının ve sağ omzunun devrilen kalıbın dışında kaldığını belirten Kıratlı, “İki arkadaşım direkt altında kaldılar. Sesimize oradaki işçiler geldi. Ancak ilk başta beni göremediler. Kalıbı tutup kaldırmaya çalıştılar ama çok ağırdı. Çabalarken üzerime de daha fazla yük bindi. Orada olduğumu belirtmek istedim ama sesim çıkmadı, elimle işaret vermeye çalıştım. En son kalıbı vinçle kaldırdılar. İşçiler beni sırtına alıp oradan çıkardılar, sedye falan yoktu. Beni aşağıya indirip molozların üzerine yatırdılar. Ambulansın gelmesi de gecikti, trafiğe takılmış” dedi.

Tedavi sürecinin uzun sürdüğünü belirten Kıratlı, “Mesanem patlamış, baya da bir kemiğim kırılmış. Kalça kemiğim de kırılmıştı. İlk zamanlar yürüyemeyeceğimi söylüyorlardı. Daha iyiyim ama ileride kireçlenmeye bağlı yeni ameliyatlar olma riskim varmış. Öyle bir kalıcı hasar kaldı yani” dedi.

‘YÜRÜMEYİ BİR DAHA ÖĞRENDİM’

Yaşanan olayın ardından hayatının değiştiğini belirten Kıratlı, “Taha (Öztürk) o gün yaşamını yitirdi. Emre’nin de beyninde bir hasar oluşmuş, ameliyata girmiş. Ameliyatın ardından uyanmış, üç gün kadar konuşmuş. Ardından ameliyattan ötürü komaya girdi. 1 ay komada kaldı Emre... Emre’nin de ailesinin de yaşadığı süreçler kolay değil. Öyle ‘iki kişi ölmüş’ deyip geçilebilecek bir durum da değil. Ben yürümeyi bir daha öğrendim. Bu okula olan yaklaşımımı da değiştirdi. Bölümümü okumaya devam ediyorum ama mesleğimi yapamayacağım. Şantiyelere giremiyorum, zaten giremez raporum da var. Sonrasında ne yapacağım bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE UYARDI ANCAK ŞANTİYEDE ÖNLEM ALINMADI

İddianamede olayın gerçekleştiği 15 Ağustos 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “fırtına çıkabilir” paylaşımları da yer aldı. Şantiyede bunu karşın herhangi bir önlemin alınmadığı belirtildi.