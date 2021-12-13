Merkez Bankası müdahalesinin ardından euro ve dolarda son durum
Merkez Bankası, dolar kurunun 14 TL'yi aşarak tarihi zirvesini yenilemesinin ardından dövize dördüncü kez müdahalede bulundu. Gün içerisinde 14,75'i bulan Dolar/ TL Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 14.13 seviyelerine geriledi.
Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde dördüncü müdahale geldi.
Müdahale sonrası dolar/TL 14,13 seviyelerinde seyrediyor.
Euro/TL ise 15,94'lerde işlem görüyor.
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