Merkez Bankası müdahalesinin ardından euro ve dolarda son durum

Merkez Bankası, dolar kurunun 14 TL'yi aşarak tarihi zirvesini yenilemesinin ardından dövize dördüncü kez müdahalede bulundu. Gün içerisinde 14,75'i bulan Dolar/ TL Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 14.13 seviyelerine geriledi.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:03
Merkez Bankası müdahalesinin ardından euro ve dolarda son durum
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Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde dördüncü müdahale geldi.

Müdahale sonrası dolar/TL 14,13 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 15,94'lerde işlem görüyor.


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