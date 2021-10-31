Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde yangının ardından açıklama

31 Ekim 2021 Pazar, 20:21

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın meydana geldi. Trafonun patlaması çalışanlara ve çevrede yaşayanlara korku dolu anlar yaşatmıştı.

Akkuyu Nükleer A.Ş., bu sabah saatlerinde santral inşaatında elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yangının itfaiyenin kontrol paneline yakın enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ve olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den yapılan açıklama şöyle:

“31 Ekim 2021 tarihinde, Akkuyu NGS sahasında itfaiyenin kontrol paneline yakın enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu, yardımcı trafo merkezi alanında bir yangın çıktığı acil bir mesajla öğrenilmiştir. Anında olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın önce kontrol altına alınmış, sonra da tamamen söndürülmüştür. Olay sonucunda kimse yaralanmamıştır. Tüm birimler, Akkuyu NGS sahasının acil müdahale prosedürüne ilişkin görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmiştir. Yıldırım düşmesi, trafo merkezi alanındaki elektrik hatlarının altyapısına kısmen zarar vermiştir. Sahaya yeniden elektrik verilmesi sağlanmıştır. Şantiyedeki tüm inşaat çalışmaları her zamanki işleyişi ile devam etmektedir"