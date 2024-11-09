Mersin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Mersin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 16:55

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince 7 Kasım'da Mersin, Antalya ve Mardin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

17 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Polis ekiplerince 7 Kasım'da Mersin, Antalya ve Mardin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatılmış, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Etiketler: #adli kontrol #Mersin

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