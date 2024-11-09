Mersin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince 7 Kasım'da Mersin, Antalya ve Mardin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
17 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Polis ekiplerince 7 Kasım'da Mersin, Antalya ve Mardin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatılmış, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: #adli kontrol #Mersin
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde çarpıcı sonuç
- CHP'den Oğuz Kaan Salıcı'ya sert yanıt
- Tüm Türkiye'yi ekran başına davet etti
- 'Polisler Türk bayrağını yerinden çıkardı'
- Narin duruşmasının 3'üncü gününde 3 maymun...
- Seçim sonucunu bilen şirketten yeni anket!
- Kayyum ihaleyi iptal etti!
- Ersin Tatar'dan 'ortak Türk alfabesi' açıklaması
- Serdar Çekiç’i öldüren Hasan Saytal cezaevinde isim deği
- 1 milyon TL konut kredisinin ödemesi değişti