Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:06

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent giriş çıkışlarında uyuşturucu ticaretine karşı önlemleri artırdı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Nazilli ilçesine doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürü Amirliğinin de desteği ile dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 271 gram metanfetamin uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

3 şüpheli Emniyet'teki ifadelerinin ardından serbest kalırken, Emirhan Ö. (63) ve Adnan D. (49) ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.