Mersin'de sabah kar, öğlen deniz keyfi!

Mersin’in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde, yılın ilk gününde karın ve denizin tadını aynı anda çıkarıldı. Kayak keyfi sonrası sahile inen yurttaşlar, soğuğa aldırmadan denize girdi.

Mersin'de sabah kar, öğlen deniz keyfi!
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:34

Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki tatil cennetlerinden Mersin’de, yeni yılın ilk günü hem kar hem de deniz keyfiyle başladı. Bozyazı ve Anamur ilçelerinden vatandaşlar, sabah saatlerinde yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Yenicebelen bölgesine çıkarak karın tadını çıkardı. Yaklaşık 30-40 santimetre kar kalınlığının bulunduğu bölgede kayak yapan vatandaşlar, ardından Bozyazı sahiline inerek denize girdi. Güneşli hava ve 10-12 dereceyi bulan sıcaklık, bölge halkına keyifli anlar yaşattı.

Kayak sonrası denize giren bir kişi, “Mersin’de böyle bir imkan olduğu için çok mutluyuz. Sabah karlı dağlarda eğlendik, şimdi deniz keyfi yapıyoruz” dedi.


Etiketler: #Mersin #Kar #deniz

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