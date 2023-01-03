Mersin'de 4 IŞİD şüphelisine tutuklama

03 Ocak 2023 Salı, 15:26

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU

Yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içinde sorumlu düzeyde olan, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduğu tespit edilen; 1'i Fransa uyruklu 11 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldığı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 3'ü sınır dışı edilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.