Mersin'de 4 IŞİD şüphelisine tutuklama
Mersin'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.
ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU
Yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içinde sorumlu düzeyde olan, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduğu tespit edilen; 1'i Fransa uyruklu 11 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldığı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 3'ü sınır dışı edilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu!
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Memur emekli maaş ve zam oranı belli oldu!
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Arnavutluk'ta Sylvinho dönemi
- Mutfak tüpüne dev zam!
- Demirtaş'ın formülü: Muhalefete kesinlikle kazandıracak
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Bahçeli adını bile anmadı
- 'Külliye'den birilerinin geldiğini' söylemiş