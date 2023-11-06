Mersin'de bir kişi 'tartıştığı' babasını öldürdü!
Mersin'de tartıştığı muhtar babası Mevlüt Sandal'ı (47) öldüren K.S. (17) tutuklandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Korucak Mahallesi'nde gece saatlerinde Korucak Mahallesi muhtarı Mevlüt Sandal ile oğlu K.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile K.S., tabanca ile babasına 2 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Başında vurulan Sandal’ın hayatını kaybettiği belirlenirken oğlu ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
K.S.'nin ifadesinde tartışmanın aile için anlaşmazlıktan çıktığını söylediği öğrenildi.
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