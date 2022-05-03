Mersin’de cinsiyet eşitsizliği nedeniyle müdür yardımcısı sürgüne gönderildi
İki kadın öğretmenin tanık olduğu hakaret iddiasıyla ilgili soruşturmanın sonucu beklenmeden kadın müdür yardımcısı bir başka okula gönderildi.
Mersin’de bir ortaokulun erkek müdürünün, izcilik faaliyetleri yapan kadın müdür yardımcısına kadınlık onurunu hedef alarak hakaret ettiği iddiasıyla milli eğitim müdürlüğünce soruşturma açıldı. Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre, izcilik faaliyetleriyle uğraşan müdür yardımcısı M.K. kendi odasında müdür M.Z. ve iki öğretmen ile sohbet ederken Tarsus Gençlik Kampı’ndaki izcilik etkinliğini anlattı. Bu sırada müdür M.Z. “Ya bırakın Allah aşkına. İzciliğe giden kadınlar kendini pazarlamak için gidiyor” ifadelerini kullandı. Müdür Yardımcısı M.K. bu sözler karşısında “Müdür Bey bu nasıl söz? Siz şu an bana hakaret ediyorsunuz” dedi. Müdür M.K. ise “Ben sizi kastetmedim. Ancak gidenlerin yüzde 99’u öyle” ifadelerini kullandı. Müdür yardımcısı ile müdür arasındaki bu tartışmaya odada bulunan öğretmenler de tanık oldu.
Müdür yardımcısı M.K., müdür M.Z’nin bu sözlerini Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçeyle şikayet etti. Milli Eğitim Müdürlüğü de verdiği yanıtta konuyla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi. Milli Eğitim Müfettişi de okula gelerek hem şikâyetçi müdür yardımcısını hem tanık öğretmenleri hem de okul müdürünü dinledi.
"NAMUSUNLA VURURUM"
Okul müdürü M.Z’nin, şikâyetini geri çekmesi için müdür yardımcısı M.K’ye ısrarda bulunduğu, M.K. dilekçesini geri çekmeyince de M.K’nin önce karakola ardından da savcılığa başvurduğu öğrenildi. Müdür M.Z’nin “Sen o şikâyet dilekçesini çekme ben sana yapacağımı biliyorum. Seni namusunla vururum. Senin adını çıkarırım” ifadelerini kullandığı iddiası da savcılık evrakına yansıdı. İzcilik faaliyetleri yapan müdür yardımcısı M.K’nin uğradığı hakaret Türkiye İzcilik Federasyonu’nun gündemine de geldi. Federasyon da okul müdürü M.Z. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ayrıca, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirdi. Toroslar Milli Eğitim Müdürlüğü ise idari ve adli soruşturmayı beklemeden kadın müdür yardımcısını okuldaki görevinden alıp bir başka okula öğretmen olarak gönderdi. Ziraat Odası Ortaokulu’na atanan M.K., son olaylar nedeniyle okuldaki görevinden alındı ancak iddiaların ve suçlamaların odağındaki müdür M.Z. görevinde kaldı.
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