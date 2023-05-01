Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Otopsi işlemleri sürüyor.

AA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:32
Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Mersin'de sahil bandındaki yurttaşlar, denizde hareketsiz duran bir kişiyi görmeleri üzerine durumu ilgililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıç polisler, bölgede bir süre arama yaptı.

Ekipler, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkeğin cansız bedenini denizden çıkardı.

Ceset, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.



Mersin erkek cesedi

İlgili Haberler

Bayram günü boş arazide erkek cesedi bulundu

Bayram günü boş arazide erkek cesedi bulundu
Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu

Depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu
Didim sahilinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi daha bulundu

Didim sahilinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi daha bulundu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler