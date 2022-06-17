Mersin'de denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu
Sıcaklıklar arttıkça, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen boğulma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Erdemli'de denize giren 64 yaşındaki bir kadın, daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu. Emekli öğretmen Saliha Keskin, sabah Akdeniz Mahallesi kıyısından denize girdi. Keskin'in suda kaybolduğunu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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Polis ekiplerince denizden çıkarılan kadının, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Keskin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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