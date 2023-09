Osage Cinayetlerinin Hikayesi: 'Killers of the Flower Moon' filminin gösterimi ve New York'taki gala

Yayınlanma: 29.09.2023 - 15:47

Güncelleme: 29.09.2023 - 15:47

Martin Scorsese ve 'Killers of the Flower Moon' ekibi, Cannes Film Festivali'nde gösterime girdikten sonra film galasını New York'ta gerçekleştirdi. Ancak film ekibinin yıldızları, oyuncuların grevi nedeniyle galaya katılamadı.

David Grann'ın çok satan kitabı "Killers of the Flower Moon: Osage Cinayetleri ve FBI'ın Doğuşu"ndan uyarlanan film, 1920'lerin Oklahoma'sında geçiyor ve Osage cinayetlerinin öyküsünü anlatıyor. Film, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) ve Mollie Kyle'ın (Lily Gladstone) imkansız aşkı üzerinden bu karanlık dönemi ele alıyor.

Scorsese, filmin bu tarihi olayları ele almanın önemini vurgulayarak, "Bu müthiş bir hikâye ve bence bu konuyu ele almanın tam zamanıydı" diyor. Ayrıca, filmin bu dönemde gösterime girmesinin, geçmişle yüzleşmenin ve tarihi hatırlamanın önemini artırdığını söylüyor.

Grann da aynı fikirde ve bu hikayenin, geçmişte yaşanan karanlık olaylarla yüzleşmenin bir parçası olduğunu belirtiyor. Hikaye, açgözlülüğün, insanların insanlıktan çıkarılmasıyla nasıl birleştiğini ve bu birleşmenin soykırım suçlarına yol açtığını ele alıyor.

Yazar Grann, Osage kültürünü ve tarihini doğru bir şekilde yansıtmak için Osage Nation ile yakın bir işbirliği yaptıklarını ve film ekibinin her detayı titizlikle ele aldığını ifade ediyor. Setteki Osage danışmanları, kıyafetlerden törenlere kadar her konuda rehberlik ediyorlar.

Film ekibi, Osage Nation ile birlikte çalışmanın ve tarihi hatırlamanın önemine vurgu yaparak bu karanlık dönemi filme aktarıyor. Oyuncuların ve ekip üyelerinin hikayeye bağlılığı ve hassasiyetleri, filmi bu tarihi olayları anlatma konusunda güçlü bir araç haline getiriyor. Bu film, tarihsel gerçekleri gün ışığına çıkararak ve geçmişle yüzleşerek bu önemli hikayeyi anlatmaya yardımcı olacak.