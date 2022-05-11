Mersin'de IŞİD operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:00

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ilçesinde terör örgütü IŞİD'in kırsal kadrosu ile bağlantılı ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.