Mersin’de müstehcen yayın operasyonu

Mersin’de polisin müstehcen yayın yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:11
Mersin’de müstehcen yayın operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 9 adreste 10 şüpheli belirlendi. TCK 226/3 sucu kapsamında 10 şüpheli de dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 adet dron, 1 adet tablet ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının 4’ü serbest kaldı, 6’sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheliden ise 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest kaldı.


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