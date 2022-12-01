Mersin'de sınıf arkadaşını öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklanıp ıslahevine gönderildi.
Toroslar ilçesindeki ortaokulda öğrenci F.Y'nin (12) tuvalette bıçaklanarak öldürmesiyle ilgili dün polis ekiplerince emniyete götürülen sınıf arkadaşı E.D'nin (12) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.D'nin tutuklanıp ıslahevine gönderilmesi kararlaştırıldı.
Aynı sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler F.Y. ile E.D. arasında dün okulun tuvaletinde tartışma yaşanmış, E.D. darbettiği F.Y'yi bıçakla yaralamıştı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci müdahaleye rağmen kurtarılamamış, E.D. ise polis ekiplerince emniyete götürülmüştü.
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