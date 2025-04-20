Mersin'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı!

Bozyazı ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü H.B., olay yerinde hayatını kaybetti. H.B.'nin cenazesi Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı!
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AA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 08:59

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi'nde H.B. idaresindek otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü H.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. H.B.'nin cenazesi Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Mersin #otomobil #TIR #kaza

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