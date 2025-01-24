Narin Güran cinayeti davasında flaş iddia: Mahkeme başkanına tehdit iddiası

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:44

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:44

Narin Güran cinayeti davasında geçen ay yapılan karar duruşmasına ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

'DAVA ARASINDA TEHDİT MESAJI GÖNDERİLDİ'

Anne Yüksel Güran?, ağabey Enes Güran? ve amca Salim Güran?'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Nevzat Bahtiyar’ın da 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı davanın karar duruşmasında verilen arada mahkeme başkanına tehdit mesajı gönderildiği iddia edildi.

"MESAJ YURTDIŞINDAN GELDİ"

TV100 muhabiri Canan Altıntaş, canlı yayında davanın duruşması görülürken Mahkeme Başkanının annesine mesaj atıldığını ifade etti. Altıntaş şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunu bir yetkiliden öğrendik. Önemli bir isimden öğrendik teyidini de yaptık. 26 Aralık günü Narin’in duruşması vardı ve bu duruşma sırasında saat 18.00 gibi bir ara verilmişti. Bu ara sırasında Mahkeme Başkanı diğer arkadaşlarıyla birlikte dinlenmeye çekildiği sırada annesinden bir telefon geliyor. Annesi kendisine bir mesaj geldiğini söylüyor. Bu mesajı çeken kişi Mahkeme Başkanının babasına çektiğini düşünüyor. Mesajın yurtdışından geldiği anlaşılıyor."