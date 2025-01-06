Mersin'de yangın paniği! Evde tüp patladı: 1 kişi öldü

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:12

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:13

İlçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi 225. Cadde’deki bir evde, A.Ö.’nün yaşadığı evde ısınmak için kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede A.Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili inceleme sürüyor.