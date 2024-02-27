Renault Scenıc E-Tech ''Yüzde 100 Elektrikli 2024 Yılın Otomobili'' ödülünü kazandı

Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:15

Güncelleme: 27.02.2024 - 13:15

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehir içi yollar için kompakt ve hafif bir tasarımla sunulan, konforlu uzun yolculuklar için ise yüksek teknoloji öğeleriyle donatılan ve 625 km'ye kadar menzili bulunan Scenic E-Tech yüzde 100 Elektrikli 26 Şubat'ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (İsviçre) düzenlenen törende 'Yılın Otomobili' ödülünü aldı.

Yılın otomobili ödülü, 22 ülkeden ve 58 otomobil gazetecisinden oluşan uzman jürinin oylarıyla belirlendi.

Scenic, 329 puanla birinci sırada yer alarak, Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), 1997model Scenic, Megane (2003) ve Clio (2006) modellerinin ardından 'Yılın Otomobili' ödülünü alan yedinci Renault modeli oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Üst Yöneticisi (CEO) Fabrice Cambolive, 'Yılın Otomobili' ödülünü kazanmak, Renault Grubu ve Renault markası bünyesindeki herkes için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, ''Bu prestijli ödüle sahip olmak, doğru seçimler yaptığımızı gösteriyor. Rekor menzil, cömert iç hacim, üstün sürüş keyfi, yeni Solarbay panoramik açılır tavan ve daha birçok özelliği barındıran Scenic E-Tech yüzde 100 Elektrikli, Avrupa elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirecek tüm doğru özelliklere sahip'' ifadelerini kullandı.