Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:14

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:14

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 100'e yakın isim gözaltına alınmıştı. Gözaltı listesinde gazeteciler ve iş insanları da yer alırken, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kız kardeşi Kübra Subaşı ile evli olan Merthan Açıl'ın da gözaltında olduğu öğrenildi. Peki, Merthan Açıl kimdir? Eski futbolcu Merthan Açıl neden gözaltına alındı?

MERTHAN AÇIL KİMDİR?

15 Şubat 1982 doğumlu Merthan Açıl, Bakırköyspor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı.

2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Açıl, 2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'a transfer oldu. Son olarak Erzurumspor formasıyla Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Açıl, aktif futbol kariyerini noktaladı. Bir dönem İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’de görev alan Açıl, spor dünyasındaki faaliyetlerini sürdürüyordu.

MERTHAN AÇIL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında incelemeye alınan 21 şirketten şirketten biri de Acun Ilıcalı’nın eski bacanağı olan eski futbolcu Merthan Açıl’a ait reklam şirketiydi. Eski bir futbolcu olan Merthan Açıl son olarak Acun’un takımı Hull City’de görev yapıyordu. Ancak 2019’dan sonra kurduğu şirketiyle İBB üzerinden başarı çıtasını yakalamış, peş peşe ihaleler almıştı.

Merthan Açıl’ın sahibi olduğu Creative Medya Reklam A.Ş., kendi internet sitesine göre şirket, kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergiler ve lansmanlar organize ediyor, canlı yayınlar çekimler, post prodüksiyon, reklam, tasarım ve kurgu hizmetleri veriyordu. Merthan Açıl’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket İBB'nin iştiraki olan Kültür A.Ş'den 2023-2024 yılları arasında toplam 334 milyon 718 bin 500 liralık ihale aldı. Bu ihalelerin hepsi de istisna ihaleler olarak yapıldı.