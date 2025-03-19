Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:56

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:56

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınanların isimleri netleşmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 108 kişi için gözaltı kararı verildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın da gözaltına alınanlar arasında. Peki, Serdal Taşkın kimdir? İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın neden gözaltına alındı?

SERDAL TAŞKIN KİMDİR?

1971 Erzincan doğumlu olan Serdal Taşkın 1989 – 1993 Marmara Üniversite İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunudur. 27 yıldır medya sektöründe çalışmaktadır. Serdal Taşkın meslek hayatına dizi ve sinema sektöründe çalışarak başladı. 1999 yılı itibariyle CNN Türk Program bölümünde yönetmen olarak kültür-sanat, gezi, belgesel vb. birçok televizyon programına imza attı. 2007’de NMC A.Ş. Genel Müdürü görevine başlamış ve Nuri Çolakoğlu ile birlikte Türkiye’nin önemli markalarına kurumsal tanıtım filmleri hazırlamış deneyimli bir ekibi yönetti. Sonrasında önemli medya şirketlerine danışmanlık yaptı; son yıllarda dijitalde yayın yapan birçok tv kanalının kuruluşunda yer aldı. Ulusal ve uluslararası birçok belgeselin de yapımcılığını üstlenen Serdal Taşkın evli ve bir çocuk babasıdır. 2019 yılında kültür sanat, yayıncılık, açık hava reklamcılığı ve müzecilik alanında faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi KÜLTÜR AŞ’ye Genel Müdür olarak atandı.