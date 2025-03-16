Mesire yerinde skandal görüntüler... Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!

Isparta'da mesire yerinde annesi K.Ö.’nün şiddet uyguladığı 5-6 yaşlarındaki oğlu devlet korumasına alındı. Anne hakkında soruşturma başlatıldı.

Mesire yerinde skandal görüntüler... Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
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DHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 19:10

Burdur'dan 6 ay önce Isparta'ya gelen K.Ö., beraberindeki oğluyla birlikte Ayazmana'daki mesire alanına gitti. 

Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı. Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacağım sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladı.

Cep telefonuyla kaydedilen o anlara ilişkin videonun yakın zamanda sosyal medyada yayınlanması üzerine Burdur Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Çocuk annesinden alınarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı.


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