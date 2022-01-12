Metal işkolunda toplusözleşme mücadelesi sert geçiyor

12 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Metal işkolunda örgütlü olan Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 60 günü geçen toplusözleşme görüşmelerinde son viraja girildi. Dün de masada görüşmeleri sürdüren iki sendikanın anlaşmasının yakın olduğu belirtilirken 11 bin işçinin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş ise toplusözleşme görüşmeleri için davet bekliyor. Sekiz fabrikada uyarı eylemlerine başlayan sendika, 14 Ocak’ta da greve çıkmaya hazırlanıyor.

Otomotiv, beyaz eşya, demir çelik, makine sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Arçelik, Tofaş, Ford, Temsa, MAN, Mercedes, Alarko, ISUZU, Ford gibi Türkiye’nin en büyük fabrikalarında çalışan 130 bin işçinin üç yıllık gelirini belirleyecek görüşmeler 12 Ekim’de başladı. Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 9 kez oturulan masada yüzde 29.57’lik artış talebiyle başlayan görüşmeler 7 Aralık’ta bazı maddeler nedeniyle kesildi. Bu arada asgari ücretin yüzde 50’nin üzerinde belirlenmesiyle görüşmelerde Türk Metal’in talebi de yükseldi ve yüzde 76’ya çıktı. MESS ise yüzde 54.25 teklif etti. Grev ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından görüşmeler sürdü. Önceki gün yeniden masaya oturuldu. İki sendika arasında görüşmelerin bu gece ya da yarın sona ermesi bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde aldığımız bilgilere göre masada 40’a yakın madde çözüme kavuşturulurken ücret ve ücretlere bağlı 30 maddede anlaşma sağlanamadı. MESS’in 10 Ocak’taki toplantıda işçilerin aleyhine olan birçok maddeden taviz verdiğini belirten Türk Metal Sendikası yetkilileri, grev kararını da hatırlatarak işçi lehine bir anlaşmanın yakın olduğunu söyledi. 179 işletme ile görüştüklerini söyleyen Türk Metal Sendikası yetkilileri, şu anda ortalama net ücretin 5 bin TL olduğunu belirterek ilk altı ay için yüzde 29.57, ikinci altı ay içinse yüzde 36 artış istediklerini tekrarladı.

İşçiler, Türk Metal’in talebi kabul edilirse ortalama ücret 8 bin 800, MESS’in talebine göre ise 7 bin 700 TL ücret alacak.

GREVE HAZIRLANIYOR

MESS’le masaya oturmaya hazırlanan diğer sendika ise Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal Sendikası. Daha çok yan sanayi şirketlerinde örgütlü olan Birleşik Metal-İş’in talebi yüzde 65 ücret artışı. MESS’in ise sadece ilk altı aylık teklifi yüzde 21 olarak açıklandı. Henüz MESS’ten görüşme teklifi gelmediğini belirten Birleşik Metal Sendikası, dün mesai öncesi grev kararlarını tekrarlayarak bir saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Sendika, anlaşma olmazsa 14 Ocak’ta dört işletmeye bağlı sekiz fabrikada yaklaşık üç bin işçiyle ilk grevine başlayacak. Mersin, Gebze ve İzmir’de başlayacak grevlere ardından 18 Ocak’ta altı işletme daha eklenecek ve grevler anlaşma sürene kadar dalga dalga yayılacak.

İŞ BARIŞI ZOR SAĞLANIR

Birleşik Metal Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu, MESS ile bürokratik görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir görüşme teklifi gelmediğini belirterek 14 Ocak Cuma günü, 18 fabrikada greve gideceklerini hatırlattı. Toplam 70 maddede anlaşmazlık yaşadıklarını belirten Serdaroğlu, şunları söyledi:

“Pandemide ölüm pahasına çalıştık, ihracatı artırdık, ekonomiyi büyüttük. Biz metal işçisinin verilen teklifleri hak ettiğini düşünüyoruz. Ayrıca grev başladıktan sonra iş barışı kolay sağlanmaz. Hükümete güveniyorlar, ‘grevler yasaklanır’ diye düşünüyorlar ama biz böyle bir yasağı tanımayız. Grev yasakları anayasaya aykırıdır. Biz hazırlıklı ve deneyimli bir sendikayız. Daha önce de hükümeti sendikamıza tazminat ödemeye mahkûm ettirdik bu da unutulmasın.”