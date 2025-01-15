Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Düzce'de 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama

Düzce’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 330 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Düzce'de 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:17

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmada 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında 330 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

6 suç kaydı bulunan N.İ. (41) ile 2 suç kaydı bulunan R.B. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #uyuşturucu #Metamfetamin

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