Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Düzce'de 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
Düzce’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 330 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmada 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında 330 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
6 suç kaydı bulunan N.İ. (41) ile 2 suç kaydı bulunan R.B. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #uyuşturucu #Metamfetamin
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