Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Samsun'da ele geçirildi: Tam 1 kilo 300 gram...
Samsun’da polisin takibi sonucu 1 kilo 300 gram metamfetamin ve 38 adet sentetik ecza hap ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan K.A. (42), G.G. (26) ve E.Y. ’nin (21) üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 300 gram metamfetamin ile 38 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #amfetamin #Samsun
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