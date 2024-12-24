Tekirdağ'da 'döküm ızgara' hırsızlığı! Kimlikleri belirlendi: 4 gözaltı

Tekirdağ'da döküm ızgaraları çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen 4 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 'döküm ızgara' hırsızlığı! Kimlikleri belirlendi: 4 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:00

Hükümet Caddesi'nde ağaçların diplerinde bulunan ızgaraların çalındığını fark eden esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, at arabasıyla gelip ızgaraları çalan şüphelileri tespit etti.

4 GÖZALTI

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlıların at arabasıyla gelerek ızgaraları söküp aldıktan sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.


Etiketler: #tekirdağ

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