Tekirdağ'da 'döküm ızgara' hırsızlığı! Kimlikleri belirlendi: 4 gözaltı
Tekirdağ'da döküm ızgaraları çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen 4 zanlı gözaltına alındı.
Hükümet Caddesi'nde ağaçların diplerinde bulunan ızgaraların çalındığını fark eden esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, at arabasıyla gelip ızgaraları çalan şüphelileri tespit etti.
4 GÖZALTI
Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlıların at arabasıyla gelerek ızgaraları söküp aldıktan sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
Etiketler: #tekirdağ
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